11 июля состоится четвертьфинальный матч Уимблдона, в котором сыграют швейцарец Роджер Федерер (1) и представитель ЮАР Кевин Андерсон (8). Начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени. По личным встречам впереди 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» — 4-0.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Андерсон на Уимблдоне.



Победитель этого поединка за выход в финал соревнований поспорит либо с канадцем Милошем Раоничем (13), либо с американцем Джоном Иснером (9).

Битва чемпионов. Матчи 9-го дня Уимблдона Надаль и дель Потро сразятся в 16-й раз. В четвертьфиналах Уимблдона сыграют также Федерер, Джокович, Раонич и другие.