Навратилова раскритиковала Халеп за неготовность к Уимблдону

Американка Мартина Навратилова раскритиковала выступление первой ракетки мира, румынки Симоны Халеп на Уимблдоне и её слова о том, что она была физически и психологически уставшей после победы на «Ролан Гаррос».



«Между „Ролан Гаррос“ и Уимблдоном есть три недели! Когда-то была всего одна, две появились с сезона 1973/74. Недавно добавили ещё одну неделю. Я понимаю, что сейчас всё сложнее, у теннисисток больше обязательств и так далее. Понимаю, что это был очень большой титул для Халеп и для Румынии — но у неё было целых три недели. Отдохни недельку, потом начни тренироваться, потом сыграй на турнире. Ей стоило быть расслабленнее, она выглядела очень нервной», — приводит слова Навратиловой Tennis World USA.

Хачанов впервые спасся, уступая 0:2 по сетам, и установил рекорд Уимблдона Хачанов впервые в карьере отыгрался с 0:2, Халеп усугубила антирекорд Уимблдона – только одна теннисистка топ-10 дошла до 1/8 финала.