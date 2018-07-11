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С. Уильямс: все топ-теннисистки уступили девушкам, которые играли великолепно

С. Уильямс: все топ-теннисистки уступили девушкам, которые играли великолепно
Теннис / Уимблдон 2018

Американка Серена Уильямс, победившая в четвертьфинале Уимблдона итальянку Камилу Джорджи со счётом 3:6, 6:3, 6:4, прокомментировала вылет из турнира всех теннисисток из первой десятки посева.

«Многие топ-теннисистки потерпели поражения, но уступили они девушкам, которые играли великолепно. И это напоминает мне о том, что никогда нельзя недооценивать никого из них. Они выходят на корт и полностью выкладываются, показывают свой лучший теннис», — сказала С. Уильямс в интервью The Guardian.

В полуфинале Серена сыграет с немкой Юлией Гёргес.

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