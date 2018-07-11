Федерер: отчасти ранний вылет многих топ-сеяных на Уимблдоне — просто совпадение

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал ранние поражения многих высоко сеяных игроков в мужском одиночном разряде Уимблдона и вылет всех теннисисток из первой десятки посева в женском турнире.



«Думаю, отчасти это просто совпадение. Теннисисты, побеждавшие на травяных турнирах перед Уимблдоном, здесь проиграли достаточно рано. Просто так получилось. В женской сетке выбыли все высоко сеяные игроки, но сейчас и 10-й, и 20-й номера посева очень близки к лидерам. Может быть, даже игроки из конца топ-30 или топ-50 недалеки. В любом случае на вершине рейтинга находятся лучшие по результатам на протяжении сезона», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

Кербер выбила из сетки Уимблдона последнюю россиянку Три бывшие чемпионки турниров «Большого шлема» – Серена, Кербер и Остапенко – дружно шагнули в полуфинал. Дарья Касаткина сошла с дистанции.