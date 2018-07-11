Кербер: именно ради таких матчей, как с Касаткиной, мы и играем

Немка Анжелика Кербер поделилась впечатлениями от победы в четвертьфинале Уимблдона над россиянкой Дарьей Касаткиной со счётом 6:3, 7:5 и оценила свою следующую соперницу — Елену Остапенко из Латвии.

«Думаю, весь матч получился достаточно хорошим. Мы обе играли на высоком уровне начиная с первого розыгрыша. В последнем гейме было видно, как здорово мы играли и как Дарья сражалась до конца. Именно ради таких матчей мы и играем и стараемся демонстрировать свой лучший теннис. Я очень рада, что смогла победить в двух сетах.

Касаткина — непростая соперница, именно поэтому она так хороша. В последние несколько месяцев она провела немало отличных матчей. Я ожидала подобного сражения. Мне было важно играть агрессивно и справляться с уверенными действиями соперницы. Мне нужно было хорошо двигаться и возвращать как можно больше мячей на её половину.

Матч с Остапенко станет большим испытанием. Мы раньше не встречались. Она выиграла турнир «Большого шлема». Думаю, это будет отличный матч. Каждая игра начинается с нуля. Давление не всегда только на мне, учитывая, что Елена также побеждала на турнире «Большого шлема». Думаю, мы обе с нетерпением ждём этой встречи", — цитирует Кербер официальный сайт тура.

Касаткина проиграла Кербер в четвертьфинале Уимблдона

Кербер выбила из сетки Уимблдона последнюю россиянку Три бывшие чемпионки турниров «Большого шлема» – Серена, Кербер и Остапенко – дружно шагнули в полуфинал. Дарья Касаткина сошла с дистанции.