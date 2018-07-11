Остапенко: с Кербер нужно будет играть уверенно, агрессивно и стабильно

Латвийская теннисистка Елена Остапенко поделилась впечатлениями от победы в четвертьфинале Уимблдона над словачкой Доминикой Цибулковой со счётом 7:5, 6:4 и оценила свою следующую соперницу — немку Анжелику Кербер.
«Я знала, что должна играть агрессивно, так как в противном случае у соперницы были бы все возможности пробивать навылет. Я просто старалась атаковать, когда это следовало делать. Конечно, я не очень хорошо начала матч, но затем я почувствовала свою игру и стала действовать увереннее.
Кербер — прекрасная теннисистка. Это будет сложный матч, настоящая битва. Но я постараюсь хорошо подготовиться. Думаю, нас ожидает немало долгих розыгрышей. Мне нужно будет играть уверенно, агрессивно и стабильно", — цитирует Остапенко официальный сайт тура.