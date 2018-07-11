Цибулкова: я не могла играть в свой теннис из-за агрессивных действий Остапенко

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова прокомментировала своё поражение от представительницы Латвии Елены Остапенко в четвертьфинале Уимблдона со счётом 5:7, 4:6.

«На корте я чувствовала, что не могу демонстрировать свой теннис, потому что Елена очень агрессивно действовала на приёме. Я могла подавать лучше, с более высоким процентом попадания. Самым важным было то, что соперница оказывала давление на моей второй подаче. Мне было нелегко показывать свою игру в такой ситуации», — приводит слова Цибулковой официальный сайт тура.

Остапенко победила Цибулкову и впервые вышла в полуфинал Уимблдона

Кербер выбила из сетки Уимблдона последнюю россиянку Три бывшие чемпионки турниров «Большого шлема» – Серена, Кербер и Остапенко – дружно шагнули в полуфинал. Дарья Касаткина сошла с дистанции.