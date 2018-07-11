Маррей: сложно ставить на то, что Серена не выиграет Уимблдон

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей оценил выступление на Уимблдоне американки Серены Уильямс и немки Анжелики Кербер, которые накануне вышли в полуфинал.

«Кажется, Серена после рождения ребёнка находится в прекрасной форме. После Индиан-Уэллса и Майами она говорила, что, возможно, вернулась слишком рано. Затем она сделала паузу в выступлениях и упорно готовилась к „Ролан Гаррос“, но там она не смогла выступить на максимуме.

На Уимблдоне она играет невероятно здорово. Ставить на то, что Серена не выиграет Уимблдон, очень сложно, учитывая, что она уже прошла так далеко.

Кербер и Серена — самые опытные игроки в сетке, но здесь есть и Остапенко, которая выигрывала «Ролан Гаррос». Она выполняет очень мощные удары с задней линии. В плане результатов у неё случаются взлёты и падения, но когда она набирает ход, остановить её сложно. Будет интересно посмотреть на её игру с Кербер.

Анжелика — великолепная спортсменка, она очень сильна физически. Для её игры важна психологическая подготовка, так как по ходу матча она зарабатывает не так много лёгких очков. Она понимает, что должна упорно трудиться для победы. Кажется, она вернулась на прежний уровень. Она сосредоточена на игре и стремится достать все мячи", — цитирует Маррея BBC.

Последние 5 раз, когда Серена выходила в 1/4 финала Уимблдона, она брала титул

Кербер выбила из сетки Уимблдона последнюю россиянку Три бывшие чемпионки турниров «Большого шлема» – Серена, Кербер и Остапенко – дружно шагнули в полуфинал. Дарья Касаткина сошла с дистанции.