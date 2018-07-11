С. Уильямс: я здесь, чтобы доказать — я вернулась

Американка Серена Уильямс, победившая в четвертьфинале Уимблдона итальянку Камилу Джорджи со счётом 3:6, 6:3, 6:4, оценила свою нынешнюю форму и поделилась ожиданиями от встречи с немкой Юлией Гёргес.

«Я отлично себя чувствую сейчас. В матче с Джорджи мне пришлось прибавить, потому что это было необходимо. Это лишь мой четвёртый турнир после возвращения. Я не ощущаю давления от необходимости обязательно победить. Я здесь, чтобы доказать — я вернулась. Чувствую, что приближаюсь к своему прежнему уровню, но до желаемого состояния ещё большой путь.

Мы встречались с Юлией на «Ролан Гаррос». Это было 4-5 недель назад. Это не так важно. Впереди новый матч на другом покрытии, всё будет другим. Всё начинается с нуля. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах. Посмотрим, что у меня получится", — цитирует Уильямс официальный сайт тура.

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