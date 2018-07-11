Директор турнира в Нью-Хэйвене: Касаткина в этом году совершила прорыв

Директор турнира в Нью-Хэйвене Энн Уорчестер оценила состав участниц соревнований, которые пройдут с 17 по 25 августа.

«Мы очень довольны сильным составом участниц турнира. У нас будут звёзды, вроде Каролин Гарсии, Петры Квитовой и Юлии Гёргес, которая сыграет с Сереной Уильямс в полуфинале Уимблдона. Также сыграют фавориты, вроде действующей чемпионки Дарьи Гавриловой и финалистки Доминики Цибулковой. Зрители увидят теннисисток, совершивших прорыв в этом году, — Даниэль Коллинз, Дарью Касаткину и Кики Бертенс.

Самое главное, что состав участниц очень силён. Это гарантирует увлекательный теннис для всех болельщиков от начала и до конца соревнований. У нас осталось три «уайлд-кард», так что мы можем пригласить ещё пару звёздных игроков", — цитирует Уорчестер официальный сайт тура.