Цибулкова: конечно, Остапенко может выиграть Уимблдон

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова, проигравшая представительнице Латвии Елене Остапенко в четвертьфинале Уимблдона со счётом 5:7, 4:6, оценила шансы своей соперницы на завоевание титула.

«Конечно, она может выиграть титул. Елена раньше выигрывала турнир „Большого шлема“ и может сделать это вновь. Она молода и играет бесстрашно. Это её преимущество. Думаю, на траве она играет даже лучше, чем на грунте. Это может быть её год», — приводит слова Цибулковой официальный сайт тура.

В полуфинале Остапенко сыграет с немкой Анжеликой Кербер.

Цибулкова: я не могла играть в свой теннис из-за агрессивных действий Остапенко

Кербер выбила из сетки Уимблдона последнюю россиянку Три бывшие чемпионки турниров «Большого шлема» – Серена, Кербер и Остапенко – дружно шагнули в полуфинал. Дарья Касаткина сошла с дистанции.