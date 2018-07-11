Две немки дошли до полуфинала Уимблдона впервые в Открытой эре

10 июля в четвертьфинале Уимблдона немка Анжелика Кербер обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 7:5. Ещё одна представительница Германии Юлия Гёргес одолела голландку Кики Бертенс со счётом 3:6, 7:5, 6:1.

Две немки дошли до полуфинала Уимблдона впервые в Открытой эре. В последний раз две представительницы Германии играли в полуфинале турнира «Большого шлема» на «Ролан Гаррос» в 1993 году — Штеффи Граф и Анке Хубер.

Американка Серена Уильямс вышла в полуфинал Уимблдона в 11-й раз, обойдя свою сестру Винус и немку Штеффи Граф (10). По этому показателю лидируют Крис Эверт и Мартина Навратилова (17), сообщает Gracenote Gold.

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Кербер выбила из сетки Уимблдона последнюю россиянку Три бывшие чемпионки турниров «Большого шлема» – Серена, Кербер и Остапенко – дружно шагнули в полуфинал. Дарья Касаткина сошла с дистанции.