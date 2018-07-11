Остапенко: я эмоциональный человек, и зрителям это нравится

Латвийская теннисистка Елена Остапенко после победы в четвертьфинале Уимблдона над словачкой Доминикой Цибулковой со счётом 7:5, 6:4 призналась, что не стесняется проявлять эмоции на корте.

«Зрители всегда стараются фотографировать моё лицо. Им очень нравится рассматривать эти снимки. Вообще, я очень эмоциональный человек. На корте вы иногда можете это видеть. Думаю, зрителям это нравится. Я не ощущаю никакого давления. То, что я выиграла „Ролан Гаррос“ в прошлом году, является моим преимуществом над многими соперницами. У меня уже был опыт больших матчей. Но это Уимблдон. Здесь другое покрытие и вообще всё иначе. Но я мотивирована выиграть ещё один турнир „Большого шлема“, — цитирует Остапенко официальный сайт тура.