Гантухова: думаю, Серена может играть столько, сколько захочет

Бывшая словацкая теннисистка Даниэла Гантухова оценила выступление на Уимблдоне-2018 американки Серены Уильямс, которая накануне вышла в полуфинал.

«Думаю, Серена может играть столько, сколько захочет. Она великая спортсменка. Просто поразительно, что у неё всё ещё есть жажда играть. Она до сих пор сохраняет мотивацию.

Женская сетка на Уимблдоне в этом году получается открытой. Конечно, Серена — одна из фаворитов, но случиться может всё что угодно. Мне нравится то, что я вижу в её игре. Она выступает здорово", — приводит слова Гантуховой официальный сайт тура.

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