Видеообзор матча дель Потро — Симон в четвёртом круге Уимблдона

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро, посеянный на Уимблдоне под пятым номером, пробился в четвертьфинал, в четырёх партиях обыграв представителя Франции Жиля Симона со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (7:5), 5:7, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 4 часа 29 минут. Хуан-Мартин 27 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 20 брейк-пойнтов. На счету его соперника 13 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 брейков.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

За выход в полуфинал соревнований дель Потро поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем (2).

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