Касаткина: надо уметь играть, даже если ты мёртв и не хочешь быть на корте

Россиянка Дарья Касаткина, уступившая в четвертьфинале Уимблдона немке Анжелике Кербер со счётом 3:6, 5:7, рассказала, какой урок извлекла из своего выступления.

«Да, я проиграла, но в целом осталась довольна своим выступлением. Я впервые играла в четвертьфинале Уимблдона, провела несколько отличных матчей, победила ряд очень хороших игроков. В матче с Кербер я продемонстрировала неплохой уровень игры. Надеюсь, впереди у меня ещё много Уимблдонов. Я постараюсь выступить лучше.

Выход в четвертьфинал очень много значит для меня, учитывая, что уже в первом раунде мне было нелегко. Я играла не очень хорошо. Второй круг был очень сложным, особенно в психологическом плане. Я чувствовала себя не лучшим образом. Но в важные моменты я заставляла себя играть так, как нужно. В концовке игры с Барти и других встреч я играла всё лучше. Это самое важное. Я прибавляла, даже если чувствовала себя не очень хорошо. Думаю, именно так знаменитые игроки одерживали победы на турнирах «Большого шлема». Несколько лет назад Рафаэль Надаль проигрывал 0:2 по сетам Джону Иснеру на «Ролан Гаррос», но в итоге завоевал титул. Это один из лучших примеров.

Я научилась заставлять себя играть, даже когда вообще не хочется находиться на корте. Я поняла, как топ-игроки думают на корте и почему побеждают. Ты думаешь и поражаешься: «Как она смогла выиграть этот матч?» Именно так они это и делают.

Я осознала, что важно стараться из последних сил в любой ситуации, чтобы найти правильные слова и дать себе толчок по ходу матча. Это крайне важно. В свой лучший день все могут играть здорово. Но нужно уметь играть, даже если ты мёртв и вообще не хочешь быть на корте. Я начала понимать, как это делать. Я научилась заставлять себя бороться за каждое очко, словно это последний розыгрыш в твоей жизни", — цитирует Касаткину официальный сайт тура.

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Касаткина: очень сложно играть с Кербер на траве

Кербер выбила из сетки Уимблдона последнюю россиянку Три бывшие чемпионки турниров «Большого шлема» – Серена, Кербер и Остапенко – дружно шагнули в полуфинал. Дарья Касаткина сошла с дистанции.