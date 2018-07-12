12 июля состоится полуфинальный матч Уимблдона, в котором сыграют представительница Латвии Елена Остапенко (12) и немка Анжелика Кербер (11). Начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени. Ранее соперницы друг с другом не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Остапенко — Кербер на Уимблдоне.



Победительница этого поединка в финале Уимблдона сыграет либо с американкой Сереной Уильямс (25), либо с немкой Юлией Гёргес (13).

Кербер и Серена в шаге от финала двухлетней давности. Матчи 10-го дня Уимблдона Полуфиналы женского Уимблдона: Остапенко — Кербер и Гёргес — Серена Уильямс.