12 июля состоится полуфинальный матч Уимблдона, в котором сыграют представительница Латвии Елена Остапенко (12) и немка Анжелика Кербер (11). Начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени. Ранее соперницы друг с другом не встречались.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Остапенко — Кербер на Уимблдоне.
Победительница этого поединка в финале Уимблдона сыграет либо с американкой Сереной Уильямс (25), либо с немкой Юлией Гёргес (13).
Кербер и Серена в шаге от финала двухлетней давности. Матчи 10-го дня Уимблдона
Полуфиналы женского Уимблдона: Остапенко — Кербер и Гёргес — Серена Уильямс.
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