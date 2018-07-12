Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Текстовая онлайн-трансляция матча Остапенко — Кербер на Уимблдоне

Текстовая онлайн-трансляция матча Остапенко — Кербер на Уимблдоне
Теннис / Уимблдон 2018

12 июля состоится полуфинальный матч Уимблдона, в котором сыграют представительница Латвии Елена Остапенко (12) и немка Анжелика Кербер (11). Начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени. Ранее соперницы друг с другом не встречались.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Остапенко — Кербер на Уимблдоне.

Победительница этого поединка в финале Уимблдона сыграет либо с американкой Сереной Уильямс (25), либо с немкой Юлией Гёргес (13).

Кербер и Серена в шаге от финала двухлетней давности. Матчи 10-го дня Уимблдона
Полуфиналы женского Уимблдона: Остапенко — Кербер и Гёргес — Серена Уильямс.
10 причин следить за Уимблдоном
Шарапова получила хорошую сетку, Федерер борется за девятый титул, Серену вне рейтинга пустили в посев и другие интриги Уимблдона.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент