Федерер: не знаю, как долго я буду отходить от поражения в матче с Андерсоном

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился впечатлениями от поражения в матче с представителем ЮАР Кевином Андерсоном в четвертьфинале Уимблдона со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 11:13.

«Я люблю Уимблдон. Здесь прекрасная атмосфера. Мы очень хорошо проводим здесь время всей семьёй. У меня прекрасные воспоминания об этом турнире. Все мои герои побеждали здесь. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, хочу быть как они.

Не знаю, как долго я буду отходить от этого поражения — очень долго или полчаса. Понятия не имею. Конечно, я ставлю перед собой цель вернуться сюда в следующем году. Но я бы не называл это незаконченным делом. Я и так уже добился больших успехов на этом турнире. Со мной всё хорошо. Просто я расстроен сейчас", — приводит слова Федерера официальный сайт тура.

Не железный Роджер. Федерер проиграл Андерсону с матчбола, ведя 2:0 по сетам 8-кратный чемпион Уимблдона Роджер Федерер, победивший в том числе в 2017 году, сенсационно проиграл Андерсону с 2:0 по сетам и матчбола.