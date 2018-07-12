Федерер: в какой-то момент я утратил контроль над игрой

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился впечатлениями от поражения в матче с представителем ЮАР Кевином Андерсоном в четвертьфинале Уимблдона со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 11:13.

«Я знал, что, даже если матч получается односторонним, Кевин всё равно может в один момент перехватить инициативу и брейков долгое время не будет. Я был доволен тем, что хорошо начал матч. Не знаю, почему у меня не получилось создать больше шансов в третьем сете.

В какой-то момент я утратил контроль над игрой. Случилось ли это на матчболе? Или когда я проиграл свою подачу при счёте 5:5 в третьем сете? Я не уверен. Всегда есть небольшие моменты, которые влияют на исход встречи. Не всегда можно выделить конкретный эпизод, за исключением матчбола.

У меня были шансы, поэтому я так расстроен сейчас. В этом нет сомнений. Кевин играл стабильно и уверенно. Стоит отдать ему должное за то, что он так долго боролся", — цитирует Федерера официальный сайт тура.

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Не железный Роджер. Федерер проиграл Андерсону с матчбола, ведя 2:0 по сетам 8-кратный чемпион Уимблдона Роджер Федерер, победивший в том числе в 2017 году, сенсационно проиграл Андерсону с 2:0 по сетам и матчбола.