Макарова и Суарес снялись с четвертьфинала Уимблдона

Россиянка Екатерина Макарова (2) и бразилец Бруно Суарес (2) отказались от продолжения борьбы в уимблдонском турнире в смешанном разряде.



Вторые сеяные обыграли американский дуэт Джек Сок/Слоан Стивенс, однако на четвертьфинальный матч против австрийца Алехандро Пейи (11) и представительницы США Николь Меликар (11) не выйдут. Причины такого решения неизвестны – на официальном сайте соревнований обозначен лишь сам факт этого решения.



В 2012 году Макарова в паре с Суаресом выиграла Открытый чемпионат США в миксте.

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