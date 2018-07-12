Халеп о матче Надаль – дель Потро: лучший матч, который я видела!

Первая ракетка мира из Румынии Симона Халеп прокомментировала четвертьфинальный матч Уимблдона, в котором померились силами испанец Рафаэль Надаль (2) и аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5). Победу в пяти партиях одержал второй номер посева – 7:5, 6:7 (7:9), 4:6, 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 4 часа 52 минуты.

«Это лучший матч, который я видела! Большой респект!» – написала Халеп у себя в «твиттере».



За выход в финал травяного мэйджора Надаль 13 июля поспорит с экс первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (12).

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