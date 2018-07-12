Дель Потро: Надаль всегда играет немного лучше других

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5) прокомментировал поражение в четвертьфинале Уимблдона, которое ему нанёс испанец Рафаэль Надаль (2) – 5:7, 7:6 (9:7), 6:4, 4:6, 4:6.



«Я счастлив играть на таком уровне против лучшего теннисиста мира. Это хороший результат для меня, и я с нетерпением жду следующих турниров. Я был близок к победе, но не смог. Причина в том, что Рафа всегда немного лучше, чем другие игроки. Мне нужно много работать, чтобы добиться победы над ним в будущем.



Теперь все мысли о грядущем US Open. Это один из моих любимейших турниров. Я хочу подготовиться так хорошо, чтобы в том случае, если снова попаду на Надаля или других топ-теннисистов, сыграть лучше, чем сегодня», – цитирует дель Потро официальный сайт ATP.



Рафаэль Надаль в матче 1/2 финала Уимблдона 13 июля встретится с сербом Новаком Джоковичем.

Дель Потро: я испытываю разочарование, поскольку был близок к победе над Надалем