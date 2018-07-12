С. Уильямс: выход в полуфинал стал для меня сюрпризом

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала свой выход в полуфинал Уимблдона.



«То, что происходит сейчас, небольшой сюрприз для меня. Я по-прежнему в игре, вышла в полуфинал…



Да, я всегда ставлю себе наивысшие цели, рассчитываю на максимальный результат, но каждый раз, когда мне удаётся воплотить свои планы в жизнь, я думаю: «Вау, это действительно случилось».



Иногда я чувствую, что у меня есть проблемы, иногда – что я полностью готова. Вне зависимости от моих ощущений я остаюсь спокойной», – заявила Уильямс-младшая в интервью Sky Sports.



За выход в финал Уимблдона 36-летняя американка сразится с немкой Юлией Гёргес.

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