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С. Уильямс: выход в полуфинал стал для меня сюрпризом

С. Уильямс: выход в полуфинал стал для меня сюрпризом
Теннис / Уимблдон 2018

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала свой выход в полуфинал Уимблдона.

«То, что происходит сейчас, небольшой сюрприз для меня. Я по-прежнему в игре, вышла в полуфинал…

Да, я всегда ставлю себе наивысшие цели, рассчитываю на максимальный результат, но каждый раз, когда мне удаётся воплотить свои планы в жизнь, я думаю: «Вау, это действительно случилось».

Иногда я чувствую, что у меня есть проблемы, иногда – что я полностью готова. Вне зависимости от моих ощущений я остаюсь спокойной», – заявила Уильямс-младшая в интервью Sky Sports.

За выход в финал Уимблдона 36-летняя американка сразится с немкой Юлией Гёргес.

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