Надаль – о вылете Федерера: мне жаль его, но даже он не может выигрывать всегда

Испанец Рафаэль Надаль (2) прокомментировал поражение швейцарца Роджера Федерера (1) в четвертьфинальном матче Уимблдона. Впервые за семь лет Роджер не сумел довести до победы матч, выигрывая его со счётом 2:0 по сетам.



«Конечно, мне жаль его. Тем не менее невозможно всегда побеждать, даже если ты – Роджер Федерер. Таков теннис. В то же время хочется поздравить Кевина Андерсона с победой», – цитирует Надаля Metro.



За выход в финал травяных соревнований Надаль поборется с сербом Новаком Джоковичем (12).

Не железный Роджер. Федерер проиграл Андерсону с матчбола, ведя 2:0 по сетам 8-кратный чемпион Уимблдона Роджер Федерер, победивший в том числе в 2017 году, сенсационно проиграл Андерсону с 2:0 по сетам и матчбола.

Надаль: я не настолько крут, чтобы думать о Федерере во время своего матча