Шетт: пожалуй, я единственная, кто думает, что Джокович выиграет Уимблдон

Бывшая седьмая ракетка мира Барбара Шетт призналась, что считает серба Новака Джоковича главным претендентом на победу на Уимблдоне.

«Пожалуй, я единственный человек, который думает, что Новак выиграет Уимблдон. Кажется, он вернулся. Он вновь голоден до побед и ощущает прежнюю энергетику. Его травмы остались позади, и сейчас он очень комфортно себя чувствует на траве. Думаю, он главный фаворит на данный момент.

Конечно, поражение Роджера стало большим сюрпризом. Он вёл 2:0 по сетам и имел матчбол. Очень жаль, что он вылетел. Хотелось видеть его на корте и дальше. Это большая потеря для турнира", — цитирует Шетт Daily Express.

Не железный Роджер. Федерер проиграл Андерсону с матчбола, ведя 2:0 по сетам 8-кратный чемпион Уимблдона Роджер Федерер, победивший в том числе в 2017 году, сенсационно проиграл Андерсону с 2:0 по сетам и матчбола.