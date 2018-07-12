Джокович: предупреждение за брошенную ракетку было лишним

Серб Новак Джокович (12) прокомментировал инцидент, в результате которого в матче против Кея Нисикори получил предупреждение от судьи. Джокович бросил ракетку о корт после одного из неудачных розыгрышей.



«Я считаю, что предупреждение было лишним. Я знал, с какой силой бросал ракетку, и понимал, что не поврежу газона. В четвёртой партии Нисикори сделал то же самое, но судья сказал, что не видел этого. Я получил предупреждение, а он нет – считаю это несправедливым. Поступки, подобные моему, случаются в пылу борьбы», – цитирует Джоковича журналист New Youk Times Кристофер Клэри.



Победа над Кеем Нисикори позволила сербу выйти в полуфинал Уимблдона, где он встретится с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.