Надаль: Джокович – один из тяжелейших соперников, против которых я играл

Испанец Рафаэль Надаль (2) прокомментировал предстоящий полуфинальный матч Уимблдона, в котором он сыграет против серба Новака Джоковича (12).



«Новак – один из самых тяжелейших соперников, против которых я когда-либо играл. Матчи против него – всегда большая проверка. Невозможно выиграть у Джоковича, не демонстрируя своего лучшего тенниса.



Тем не менее моя цель остаётся прежней – я должен попытаться сыграть очень хорошо. Знаю, что в полуфинале Уимблдона простых соперников не бывает – всегда нужно быть готовым к этому, если ты рассчитываешь на хороший результат», – цитирует Надаля Metro.

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