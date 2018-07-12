Муратоглу: если Джорджи уменьшит количество ошибок, то выйдет на новый уровень

Тренер американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу оценил действия соперницы своей подопечной по четвертьфиналу Уимблдона — итальянки Камилы Джорджи. Бывшая первая ракетка мира одержала победу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

«Думаю, Камила способна демонстрировать теннис очень высокого уровня. Ей важно поддерживать уровень своей игры на протяжении всей встречи. Когда она набирает ход, как на Уимблдоне, то может играть просто невероятно. У неё очень агрессивный стиль. Она старается быстро принимать мяч и сразу же выполнять агрессивный удар. Также Камила стремится как можно чаще выходить к сетке. Ей важно лишь уменьшить количество ошибок в своей игре, и тогда она выйдет на новый уровень», — цитирует Муратоглу Ubitennis.

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