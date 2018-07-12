Андерсон: для меня было честью находиться на корте вместе с тобой, Роджер

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон поделился впечатлениями от победы над швейцарцем Роджером Федерером в четвертьфинале Уимблдона со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 13:11.

«Я очень уважаю Роджера. Для меня было честью находиться на корте вместе с тобой. Спасибо всем болельщикам за поддержку и приятные сообщения», — написал Андерсон в своём «твиттере».

За выход в финал травяного турнира «Большого шлема» уроженец Йоханнесбурга поспорит с представителем США Джоном Иснером. Эта встреча состоится 13 июля.

Не железный Роджер. Федерер проиграл Андерсону с матчбола, ведя 2:0 по сетам 8-кратный чемпион Уимблдона Роджер Федерер, победивший в том числе в 2017 году, сенсационно проиграл Андерсону с 2:0 по сетам и матчбола.