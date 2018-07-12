Министр спорта ЮАР: уверена, что Андерсон выиграет Уимблдон

Министр спорта ЮАР Токозиле Ксаса прокомментировала победу своего соотечественника Кевина Андерсона над швейцарцем Роджером Федерером в четвертьфинале Уимблдона со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 13:11.

«Кевин продемонстрировал невероятную стойкость, сумев отыграться, уступая 0:2 по сетам. Это также подтверждает, что Андерсон — игрок высочайшего уровня. Я уверена, что он выиграет Уимблдон.

Я призываю всех южноафриканцев поддержать великолепного представителя нашей страны. Его успехи вдохновят наше молодое поколение заниматься этим прекрасным видом спорта", — цитирует Ксасу IOL.

Андерсон: для меня было честью находиться на корте вместе с тобой, Роджер

Не железный Роджер. Федерер проиграл Андерсону с матчбола, ведя 2:0 по сетам 8-кратный чемпион Уимблдона Роджер Федерер, победивший в том числе в 2017 году, сенсационно проиграл Андерсону с 2:0 по сетам и матчбола.