Кинг: Остапенко допустила слишком много невынужденных ошибок

Знаменитая американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Билли Джин Кинг прокомментировала победу немки Анжелики Кербер над Еленой Остапенко из Латвии в полуфинале Уимблдона со счётом 6:3, 6:3.

«Думаю, в этом матче всё решил опыт. Остапенко допустила слишком много невынужденных ошибок, а Кербер доставала все мячи. Остапенко ещё очень молода и играет в „юный“ теннис. Ей нужно контролировать свою подачу. Когда она выполняет её правильно, всё здорово, но ей нужно ещё много работать над ней. Следить за Еленой в любом случае очень интересно. Она будет одним из самых сильных игроков в будущем», — цитирует Кинг BBC.

Кербер в двух сетах победила Остапенко и вышла в финал Уимблдона

Кербер и Серена в шаге от финала двухлетней давности. Матчи 10-го дня Уимблдона Полуфиналы женского Уимблдона: Остапенко — Кербер и Гёргес — Серена Уильямс.