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Клаасен и Винус — первые финалисты Уимблдона в паре

Клаасен и Винус — первые финалисты Уимблдона в паре
Теннис / Уимблдон 2018

Южноафриканец Рэйвен Клаасен и новозеландец Майкл Винус (13) в полуфинале мужского парного разряда Уимблдона переиграли датчанина Фредерика Нильсена и британца Джо Солсбери (WC) со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 21 минуту. Рэйвен и Майкл реализовали оба брейк-пойнта, проиграли 1 гейм на своей подаче, исполнили 8 эйсов и допустили 7 двойных ошибок.

За титул Клаасен и Винус поспорят либо с американцами Майком Брайаном и Джеком Соком (7), либо с британцем Домиником Инглотом и хорватом Франко Шкугором (15).

Уимблдон — парный разряд (м) 2018. 1/2 финала
12 июля 2018 года, четверг. 15:10 МСК
Рэйвен
Клаасен
Майкл
Винус
Фредерик
Нильсен
Джо
Солсбери
7:6 3:6 6:3 6:4
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