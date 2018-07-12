С. Уильямс в 10-й раз в карьере вышла в финал Уимблдона

Американка Серена Уильямс (25) в полуфинале женского одиночного разряда Уимблдона уверенно победила немку Юлию Гёргес (13) со счётом 6:2, 6:4. 36-летняя спортсменка дошла до финала травяного турнира серии «Большого шлема» в 10-й раз в карьере. Семь раз она добивалась успех в решающей встрече, а дважды уступила: в 2004 году россиянке Марии Шараповой и в 2008-м своей старшей сестре Винус.

За восьмой титул на Уимблдоне и 24-й на турнирах «Большого шлема» Серена поспорит с немкой Анжеликой Кербер. Финал пройдёт в субботу, 14 июля.