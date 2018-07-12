С. Уильямс вернётся в топ-30 рейтинга WТА после Уимблдона

Американка Серена Уильямс в полуфинале женского одиночного разряда Уимблдона победила немку Юлию Гёргес (13) со счётом 6:2, 6:4. Этот успех гарантировал 36-летней представительнице США, занимающей 181-е место в рейтинге WТА, возвращение в топ-30 по итогам Уимблдона. В случае поражения в финале от немки Анжелики Кербер, Серена станет 28-й ракеткой мира, а если выиграет, то поднимется на 20-ю позиций. Таким образом, Уильямс-младшая попадёт по рейтингу в число сеяных на Открытом чемпионате США.

Кербер, которая перед Уимблдоном была 10-й, не опустится ниже шестого места, а в случае победы в финале займёт в обновлённом рейтинге четвёртое место.