Лансере и Рахимова не вышли в 1/4 финала парного разряда юниорского Уимблдона

Россиянки Софья Лансере и Камилла Рахимова во втором круге парного разряда юниорского Уимблдона уступили аргентинке Марии Лурдес Карле и американке Кори Гофф (4) со счётом 6:7 (4:7), 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут.
Следующими оппонентками Карле и Гофф станут либо британки Виктория Аллен и Дестини Мартинс, либо японки Юки Наито и Нахо Сато (6).
В одиночном разряде девушек Рахимова проиграла во втором круге, а Лансере не смогла преодолеть стартовый барьер. Элина Аванесян и Дарья Фрайман также проиграли в первом круге.
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