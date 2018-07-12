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Азаренко и Д. Маррей вышли в полуфинал Уимблдона в миксте

Азаренко и Д. Маррей вышли в полуфинал Уимблдона в миксте
Теннис / Уимблдон 2018

Белоруска Виктория Азаренко и британец Джейми Маррей в четвертьфинале Уимблдона в миксте одержали волевую победу над голландцами Жаном-Жюльеном Робером и Деми Схурс (4) со счётом 4:6, 7:5, 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 23 минуты.

За выход в финал соревнований Азаренко и Маррей поспорят с британцами Хэрриет Дарт и Джеем Кларком.

Напомним, Азаренко является олимпийской чемпионкой Игр-2012 в Лондоне в дуэте с Максимом Мирным. В финале они обыграли Лору Робсон и Энди Маррея, брата её нынешнего партнёра.

Уимблдон — микст 2018. 1/4 финала
12 июля 2018 года, четверг. 17:50 МСК
Деми
Схурс
Жан-Жюльен
Роже
Джейми
Маррей
Виктория
Азаренко
6:4 5:7 5:7
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