Азаренко и Д. Маррей вышли в полуфинал Уимблдона в миксте

Белоруска Виктория Азаренко и британец Джейми Маррей в четвертьфинале Уимблдона в миксте одержали волевую победу над голландцами Жаном-Жюльеном Робером и Деми Схурс (4) со счётом 4:6, 7:5, 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 23 минуты.
За выход в финал соревнований Азаренко и Маррей поспорят с британцами Хэрриет Дарт и Джеем Кларком.
Напомним, Азаренко является олимпийской чемпионкой Игр-2012 в Лондоне в дуэте с Максимом Мирным. В финале они обыграли Лору Робсон и Энди Маррея, брата её нынешнего партнёра.
Кербер и Серена в шаге от финала двухлетней давности. Матчи 10-го дня Уимблдона
Полуфиналы женского Уимблдона: Остапенко — Кербер и Гёргес — Серена Уильямс.