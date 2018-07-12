Азаренко и Д. Маррей вышли в полуфинал Уимблдона в миксте

Белоруска Виктория Азаренко и британец Джейми Маррей в четвертьфинале Уимблдона в миксте одержали волевую победу над голландцами Жаном-Жюльеном Робером и Деми Схурс (4) со счётом 4:6, 7:5, 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 23 минуты.

За выход в финал соревнований Азаренко и Маррей поспорят с британцами Хэрриет Дарт и Джеем Кларком.

Напомним, Азаренко является олимпийской чемпионкой Игр-2012 в Лондоне в дуэте с Максимом Мирным. В финале они обыграли Лору Робсон и Энди Маррея, брата её нынешнего партнёра.