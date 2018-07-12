С. Уильямс: год назад в это время я ещё была беременна

Американка Серена Уильямс, одолевшая в полуфинале Уимблдона немку Юлию Гёргес со счётом 6:2, 6:4, прокомментировала ход встречи.

«Юлия играла очень хорошо. Я никогда не видела, чтобы она играла настолько здорово. Мне действительно нравится смотреть её игру. Думаю, вся упорная работа, которую она выполняла в течение 14 месяцев, сейчас проявляется на корте. Я рада, что смогла сыграть подобным образом, потому что иначе я бы не смогла победить. Мне было необходимо поднять свой уровень, потому что она никогда не играла так агрессивно и безошибочно. Я всегда играю с теннисистками, которые показывают свой лучший теннис.

Это были сумасшедшие 10 месяцев. Год назад в это время я ещё была беременна. Я должна это помнить. Кроме того, выходить на корт в статусе мамы — это суперкруто. Знать, что, вне зависимости от результата, у тебя будет абсолютная любовь и поддержка, — просто невероятное чувство. Я даже не догадывалась об этом раньше. Мне нравится быть образцом для подражания. Это всегда мотивировало меня, но сейчас я особенно хочу вдохновлять других своим примером», — приводит слова Уильямс-младшей официальный сайт WТА.