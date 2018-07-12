Гёргес: надеюсь, следующего полуфинала ТБШ не придётся ждать так долго

Немка Юлия Гёргес, уступившая в полуфинале Уимблдона американке Серене Уильямс со счётом 2:6, 4:6, призналась, что довольна выступлением на соревнованиях.

«Покидаю Уимблдон с высоко поднятой головой. Пять лет подряд я проигрывала в первом круге, а сейчас дошла до полуфинала. Горжусь тем, как приспособилась к траве, приняла это покрытие. Сегодня был один мяч, который показал мне, как я играла в предыдущие пять лет. Он приземлился прямо передо мной и неожиданно отскочил, так что я не смогла ударить по нему.

Думаю, что заслужила это место. Я ждала этого момента очень долго. Надеюсь, мне понадобится гораздо меньше времени, чтобы вновь добраться до этой стадии", — приводит слова Гёргес официальный сайт WТА.