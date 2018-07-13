13 июля состоится полуфинальный матч Уимблдона, в котором сыграют представитель ЮАР Кевин Андерсон (8) и американец Джон Иснер (9). Начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени. По личным встречам впереди 33-летний уроженец Гринсборо (США) — 8-3.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Андерсон — Иснер на Уимблдоне.



Победитель этого поединка в финале сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем (12), либо с испанцем Рафаэлем Надалем (2).

Джокович – Надаль. 52-я серия. Матчи 11-го дня Уимблдона Полуфиналы мужского Уимблдона: Андерсон — Иснер и Джокович — Надаль.