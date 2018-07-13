13 июля состоится полуфинальный матч Уимблдона, в котором сыграют серб Новак Джокович (12) и испанец Рафаэль Надаль (2). Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени. По личным встречам впереди 31-летний уроженец Белграда — 26-25.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Надаль на Уимблдоне.



Победитель этого поединка в финале сыграет либо с представителем ЮАР Кевином Андерсоном (8), либо с американцем Джоном Иснером (9).

Джокович – Надаль. 52-я серия. Матчи 11-го дня Уимблдона Полуфиналы мужского Уимблдона: Андерсон — Иснер и Джокович — Надаль.