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Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Надаль на Уимблдоне

Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Надаль на Уимблдоне
Теннис / Уимблдон 2018

13 июля состоится полуфинальный матч Уимблдона, в котором сыграют серб Новак Джокович (12) и испанец Рафаэль Надаль (2). Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени. По личным встречам впереди 31-летний уроженец Белграда — 26-25.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Надаль на Уимблдоне.

Победитель этого поединка в финале сыграет либо с представителем ЮАР Кевином Андерсоном (8), либо с американцем Джоном Иснером (9).

Джокович – Надаль. 52-я серия. Матчи 11-го дня Уимблдона
Полуфиналы мужского Уимблдона: Андерсон — Иснер и Джокович — Надаль.
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