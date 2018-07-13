Победы С. Уильямс и Кербер — в обзоре полуфиналов Уимблдона

Американка Серена Уильямс (25) в полуфинале женского одиночного разряда Уимблдона уверенно победила немку Юлию Гёргес (13) со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Серена совершила 16 виннеров и 7 невынужденных ошибок, а её оппонентка активно выиграла 20 розыгрышей при 11 собственных неточностях.

За 24-й титул на турнирах серии «Большого шлема» Уильямс поспорит с немкой Анжеликой Кербер (11), которая в двух партиях обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко (12) со счётом 6:3, 6:3.