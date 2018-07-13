Карловский вышел в полуфинал челленджера в Уиннетке

Российский теннисист Евгений Карловский пробился в полуфинал турнира серии «челленджер» в Уиннетке (США), в трёх партиях обыграв представителя Франции Тома Жомби со счётом 3:6, 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты. Евгений 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал соревнований в Уиннетке Карловский поспорит с представителем Австралии Дэйном Келли. Турнир завершится 14 июля.