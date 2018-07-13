Кербер: Серена — настоящая чемпионка, здорово, что она вернулась

Немка Анжелика Кербер поделилась ожиданиями от встречи с американкой Сереной Уильямс в финале Уимблдона.

«Когда речь заходит о Серене, я вижу настоящую чемпионку, это точно. Серена — одна из лучших теннисисток мира. В последние годы мы провели немало прекрасных матчей. Здорово, что она вернулась.

Она всегда вынуждает тебе показывать свой лучший теннис. Это единственная возможность обыграть её. Предстоящий матч будет отличаться от финала Уимблдона 2016 года. Мы обе многому научились за это время. Серена возвращается, но и я возвращаюсь после неудачного сезона.

Я знаю, что должна буду продемонстрировать свою лучшую игру для победы над Сереной, учитывая, что мы сыграем на траве на центральном корте, где она завоевала так много титулов. С нетерпением жду нашего матча. Встреча с ней — это всегда большая честь для меня", — цитирует Кербер официальный сайт тура.

Кербер в двух сетах победила Остапенко и вышла в финал Уимблдона