С. Уильямс: поверьте мне, я знаю, что Кербер хочет выиграть Уимблдон

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс поделилась ожиданиями от встречи с немкой Анжеликой Кербер в финале Уимблдона.

«Думаю, Кербер сейчас играет отлично. По сравнению с ней немногие играли так же здорово. Мне кажется, что трава — лучшее покрытие для неё. Она так здорово выступает здесь. Она знает, как нужно играть на этом корте, и добивается успеха.

Это её второй финал за три года, верно? Это впечатляет. Поверьте мне, я знаю, что Кербер хочет выиграть Уимблдон. Я также хочу победить. Думаю, мы обе относимся к этому финалу как к последнему, так что игра получится прекрасной. Надеюсь, я смогу добиться позитивного результата", — цитирует Уильямс официальный сайт тура.