С. Уильямс: меня не считали фаворитом, и это расстраивало

Американка Серена Уильямс, обыгравшая в полуфинале Уимблдона немку Юлию Гёргес со счётом 6:2, 6:4, призналась, что не думает о возможности сравняться по количеству завоёванных титулов на турнирах «Большого шлема» с Маргарет Корт. В активе уроженки Сагинау 23 трофея, у Корт — 24.

«Если честно, я не думала о рекорде Корт по ходу турнира. Вообще ни разу. Наверное, я об этом даже забыла. Думаю, это хорошо, так как раньше, когда я хотела выиграть 18-й титул, я оказывала на себя слишком большое давление. Перед каждым следующим титулом было то же самое. Это уже чересчур. Но, как я говорю уже пару лет, я не хочу себя ограничивать. Раньше я это делала. Количество выигранных турниров — это лишь число. Я хочу выиграть как можно больше. Впереди финал, и я пока его не выиграла.

Я не считаю себя особенной на этом турнире. Я просто остаюсь собой. Я хочу, чтобы моя дочь росла с такими же убеждениями. Мы просто люди, как все.

Не секрет, что роды у меня проходили тяжело. Я даже сбилась со счёта, как много операций было сделано. Каждый день мне нужна была новая операция. У меня возникли проблемы с кровью. Рада, что в тот момент никто мне об этом не рассказывал. В первые дни дома я с трудом могла дойти до почтового ящика.

За последние 16 месяцев я сыграла на четырёх турнирах и половину этого времени проходила с ребёнком на руках. Это интересно. Меня не считали фаворитом, и это расстраивало. Теперь даже не знаю, что лучше — считаться фаворитом или нет", — цитирует Уильямс официальный сайт тура.

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