Маррей: пропуск Уимблдона – лучшее решение из возможных

Экс первая ракетка мира Энди Маррей прокомментировал своё решение пропустить Уимблдон. Шотландец год восстанавливался от травмы тазобедренного сустава, после чего провёл лишь три матча и отказался от выступлений на травяном мэйджоре.



«Пропуск Уимблдона был лучшим решением из возможных – я не сожалею об этом. Это было тяжёлое решение, но мудрое. Я провёл ещё немного времени с семьёй и получил возможность набрать форму. Как только я начал тренировки на харде, мне стало лучше. Когда тренируешься на неустойчивой поверхности, приходится беспокоиться о каждом шаге», – цитирует Маррея Tennis World USA.



Следующим турниром в расписании Энди значится Citi Open в Вашингтоне, который пройдёт с 30 июля по 5 августа.

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