С. Уильямс: с нетерпением жду визита Меган Маркл в статусе герцогини Сассекской

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, и Меган Маркл, герцогиня Сассекская, посетят финал Уимблдона в женском одиночном разряде, который состоится 14 июля, сообщается в «твиттере» Кенсингтонского дворца. В решающем поединке сыграют американка Серена Уильямс и немка Анжелика Кербер.

«У нас с Меган всегда были прекрасные отношения. Она несколько раз поддерживала меня на Уимблдоне. Теперь она будет болеть за меня в новом статусе. Но наша дружба осталась прежней. Мы всегда поддерживали друг друга и через многое прошли. С нетерпением жду её визита», — цитирует Уильямс официальный сайт тура.