14-летняя американка выполнила третью самую быструю подачу в истории Уимблдона

Третий номер посева юниорского Уимблдона американка Кори Гауфф в матче с китаянкой Ван Си (10) выполнила подачу со скоростью 193 км/ч. Этот результат стал третьим в истории Уимблдона – лишь сёстры Уильямс подавали на лондонских кортах быстрее. Винус сумела подать со скоростью 197 км/ч, а Серена отличилась подачей в 196 км/ч.



На юниорском «Ролан Гаррос»-2017 13-летняя Гауфф дошла до финала и стала самой молодой теннисисткой, кому удалось выйти в решающий раунд на Открытом чемпионате Франции. Год спустя Кори выиграла юниорский турнир в Париже.



В матче с Ван Си американка потерпела поражение – 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.

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