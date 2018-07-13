Остапенко: условия на Центральном корте дали Кербер преимущество

Латвийка Елена Остапенко прокомментировала своё поражение в полуфинале Уимблдона. В двух партиях 21-летняя теннисистка уступила Анжелике Кербер из Германии – 3:6, 3:6.



«Центральный корт намного медленнее остальных – именно поэтому мои удары были не так эффективны. Кербер – оборонительная теннисистка, поэтому в данной ситуации она получила преимущество. В целом она здорово провела матч и помимо хорошей обороны отметилась качественными подачами.



Конечно, я рассчитывала на победу, но и поражение может научить многому. Я сделаю выводы из матча, и, надеюсь, данный опыт мне поможет», – цитирует Остапенко пресс-служба Уимблдона.



В финале уимблдонского турнира Анжелика Кербер встретится с американкой Сереной Уильямс.

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