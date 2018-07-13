Тренер Кербер: Касаткина — это Федерер женского тенниса

Тренер немецкой теннисистки Анжелики Кербер Вим Фиссетт высоко оценил игровой потенциал россиянки Дарьи Касаткиной. В четвертьфинале Уимблдона бывшая первая ракетка мира обыграла Касаткину со счётом 6:3, 7:5.
«Касаткина — это Федерер женского тенниса. Она невероятна», — приводит слова Фиссетта Tennis World USA.
Накануне в полуфинале Анжелика в двух партиях обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко со счётом 6:3, 6:3 и 14 июля сразится за титул с 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» американкой Сереной Уильямс.
С. Уильямс осталась одна победа до повторения рекорда Корт
В финале Уимблдона, как и два года назад, сыграют Кербер и С. Уильямс. Победа принесёт Серене 24-й титул на «Шлемах» в одиночном разряде.